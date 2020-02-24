В Николаеве 24 февраля внедорожник Range Rover на полном ходу врезался в маршрутку №89. В результате аварии погибла девушка.

Видео момента столкновения опубликовало информационное агентство "Преступности.Нет". На нем видно, как от удара маршрутное такси перевернулось (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Внедорожник снес маршрутку в центре Николаева news.pn

Инцидент произошел в центре города в понедельник, 24 февраля, на пересечении проспекта Центрального и улицы Московской. По предварительным данным, на перекрестке не работали светофоры.

Внедорожник снес маршрутку в центре Николаева news.pn

В результате ДТП пострадали четыре человека, их госпитализировали. Одной из пострадавших была девушка, она умерла в больнице.

Внедорожник снес маршрутку в центре Николаева news.pn

Внедорожник снес маршрутку в центре Николаева news.pn

Внедорожник снес маршрутку в центре Николаева news.pn

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля в Киеве произошло ДТП с участием фуры и маршрутного автобуса №474 с людьми в салоне. По разным данным, пострадали до 15 человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся