В небе над Луцком запечатлели редкие серебристые облака. Фото

В предрассветном небе над Луцком было зафиксировано редкое для Украины атмосферное явление – серебристые облака. Это самые высокие облака в атмосфере Земли, природа которых пока еще не исследована учеными.

Как сообщила OBOZREVATEL журналистка Виктория Семенюк, она полгода пыталась снять на камеру необычное зрелище, и наконец ей удалось это сделать около 3:30 часов в ночь на 8 июля.

"Для того чтобы сфотографировать эти облака, нам с мужем Александром пришлось "охотиться" на них полгода. И вот в ночь на 8 июля он радостно меня будит почти в 4 утра. Берет за руку и выводит на балкон. Вот они! Как море! Счастью не было предела. Наконец мы с серебристыми облаками познакомились в реале, но счастье длилось недолго, ориентировочно через 5 минут облака развеялись, не дав нам времени даже выйти на улицу или залезть на крышу дома, чтобы их больше пофотографировать", – рассказала она.

Серебристые облака в небе над Луцком Фото: Виктория Семенюк

Серебристые облака – относительно молодое метеорологическое явление, которое образуется в мезосфере на высоте между 76 и 85 км при температуре, не выше, чем -120°С. Оно выглядит как крайне разреженные облака, будто подсвеченные голубым неоном.

Серебристые облака настолько прозрачны, что их невозможно увидеть при дневном свете, и настолько легки, что сквозь них просвечивают звезды.

Серебристые облака в небе над Луцком Фото: Виктория Семенюк

Наблюдается данное явление в летние месяцы – июнь-июль – в Северном полушарии, и в зимние – декабрь и январь – в Южном.

В настоящее время его изучают с Земли и космоса с помощью ракетных зондов и спутника AIM, запущенного NASA 25 апреля 2007. Он исследует серебристые облака с орбиты.

Доказано, что подобные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе.

Серебристые облака в небе над Луцком Фото: Виктория Семенюк

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