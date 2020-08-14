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В МВД рассказали, сколько человек Аваков наградил оружием при президентстве Зеленского

Ольга Липич
Ольга Липич
Общество
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В МВД рассказали, сколько человек Аваков наградил оружием при президентстве Зеленского

Аваков раздал 335 единиц наградного оружия. Фото: censor.net.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков за время президентства Владимира Зеленского раздал 335 единиц огнестрельного оружия. 242 человека получили его в прошлом году, а 93 – в текущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел Украины на запрос. Отмечается, что с мая 2019 Аваков наградил 335 человек ведомственным поощрительным отличием "Огнестрельное оружие".

Вместе с тем, назвать профессии, имена и фамилии тех, кого наградили пистолетами от Авакова, в ведомстве отказались. При этом уточнили: все они – граждане Украины, но вести их учет запрещено законодательно.

В то же время в Офис президента, отвечая на запрос, сообщили, что Зеленский за время своего президентства вообще не раздавал оружия.

"Награждение знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" в запрашиваемый период не проводилось", – сказано в ответе.

Кроме того, Министерстве обороны отметили, что награждать огнестрел может только глава государства.

"Право награждения "Именным огнестрельным оружием" относится к компетенции президента Украины. Также сообщаю, что в Министерстве обороны Украины отсутствует какая-либо информация о награждении гражданских или должностных лиц отличием президента Украины "Именное огнестрельное оружие", – говорится в ответе на запрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградные часы марки "Клейнод" гражданину Роману Украинцу, который снял поджигателей сухостоя на Киевщине.

УкраинаМинистерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваков
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