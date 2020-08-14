В МВД рассказали, сколько человек Аваков наградил оружием при президентстве Зеленского

Министр внутренних дел Арсен Аваков за время президентства Владимира Зеленского раздал 335 единиц огнестрельного оружия. 242 человека получили его в прошлом году, а 93 – в текущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел Украины на запрос. Отмечается, что с мая 2019 Аваков наградил 335 человек ведомственным поощрительным отличием "Огнестрельное оружие".

Вместе с тем, назвать профессии, имена и фамилии тех, кого наградили пистолетами от Авакова, в ведомстве отказались. При этом уточнили: все они – граждане Украины, но вести их учет запрещено законодательно.

В то же время в Офис президента, отвечая на запрос, сообщили, что Зеленский за время своего президентства вообще не раздавал оружия.

"Награждение знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" в запрашиваемый период не проводилось", – сказано в ответе.

Кроме того, Министерстве обороны отметили, что награждать огнестрел может только глава государства.

"Право награждения "Именным огнестрельным оружием" относится к компетенции президента Украины. Также сообщаю, что в Министерстве обороны Украины отсутствует какая-либо информация о награждении гражданских или должностных лиц отличием президента Украины "Именное огнестрельное оружие", – говорится в ответе на запрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вручил наградные часы марки "Клейнод" гражданину Роману Украинцу, который снял поджигателей сухостоя на Киевщине.