В московском СИЗО женился украинский военнопленный моряк: трогательные фото невесты

В Москве в СИЗО "Лефортово" поженились военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна.
Подготовка к торжеству в тюремных условиях заняла несколько месяцев, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.
"После короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения (под присмотром охранников СИЗО), – уточнил он.
Татьяна и Виктор (до его незаконного ареста)
Facebook Татьяна Шевченко
26 июня произошла только роспись, настоящее празднование планируется тогда, когда Россия освободит его и остальных заключенных, добавил журналист Роман Цимаблюк на своей странице в Facebook.
Роман Цимбалюк и Татьяна
Facebook Роман Цимбалюк
"Несмотря на непростые обстоятельства – Татьяна в белом платье, а жених в костюме", – сообщил он подробности бракосочетания.
Как писал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
Все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
17 апреля 2019 года суд продлил арест украинцам до 24-26 июля.
10 мая в Международном трибунале по морскому праву прошли слушания о незаконном задержании Россией 24 украинских моряков.
Ранее в МИД Украины спрогнозировали, что Россия выполнит решение Международного морского трибунала по захваченным в плен украинским морякам, однако сделает это в присущей Кремлю манере.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины иобязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.
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