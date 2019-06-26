В московском СИЗО женился украинский военнопленный моряк: трогательные фото невесты

В Москве в СИЗО "Лефортово" поженились военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна.

Подготовка к торжеству в тюремных условиях заняла несколько месяцев, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"После короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения (под присмотром охранников СИЗО), – уточнил он.

Татьяна и Виктор (до его незаконного ареста) Facebook Татьяна Шевченко

26 июня произошла только роспись, настоящее празднование планируется тогда, когда Россия освободит его и остальных заключенных, добавил журналист Роман Цимаблюк на своей странице в Facebook.

Роман Цимбалюк и Татьяна Facebook Роман Цимбалюк

"Несмотря на непростые обстоятельства – Татьяна в белом платье, а жених в костюме", – сообщил он подробности бракосочетания.

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