ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

В московском СИЗО женился украинский военнопленный моряк: трогательные фото невесты

1.9тЧитать материал на украинском

В Москве в СИЗО "Лефортово" поженились военнопленный украинский моряк Виктор Беспальченко и его невеста Татьяна.

Подготовка к торжеству в тюремных условиях заняла несколько месяцев, сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"После короткой церемонии бракосочетания молодым предоставили один час для общения (под присмотром охранников СИЗО), – уточнил он.

Татьяна и Виктор (до его незаконного ареста)

Татьяна и Виктор (до его незаконного ареста)

Facebook Татьяна Шевченко

26 июня произошла только роспись, настоящее празднование планируется тогда, когда Россия освободит его и остальных заключенных, добавил журналист Роман Цимаблюк на своей странице в Facebook.

Роман Цимбалюк и Татьяна

Роман Цимбалюк и Татьяна

Facebook Роман Цимбалюк

"Несмотря на непростые обстоятельства – Татьяна в белом платье, а жених в костюме", – сообщил он подробности бракосочетания.

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Место
РоссияМосква
Тег
Керченский пролив
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
1
6
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Ну вот видите, все условия создали для мокряков, хотите - женитесь, хотите - плодитесь, детям дадим российское гражданство.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
У Цимбалюка это ухо приклеено пластырем. Под человека чмо косит.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Счастье молодых в руках Владимира Владимировича!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel