В Минздраве спрогнозировали вторую волну COVID-19 в Украине: когда ждать

В Министерстве здравоохранения заявили, что готовятся ко второй волне COVID-19 в Украине, которая наиболее вероятна с октября.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге по противодействию распространения коронавируса в Украине 4 августа. По его словам, тенденции распространения COVID-19 в мире не являются положительными – в Европе начинается вторая волна.

"Мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона на грипп и ОРВИ, с октября по апрель.Поэтому министром здравоохранения подготовлено поручение областным государственным администрациям подготовить коечный фонд к возможному увеличению гриппа и коронавирусной болезни, сочетание этих инфекций. Мы должны быть готовы", – отметил Ляшко.

По его словам, больницы необходимо обеспечить вирусными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

"Сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID – поэтому призываем соблюдать противоэпидемические мероприятия, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны на территории нашей государства", – подчеркнул представитель Минздрава.

Главный санитарный врач призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать коинфекций и одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни, а также чтобы облегчить работу медикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские ученые НТУ "КПИ им. Сикорского" заявили, что к концу августа общее количество больных коронавирусом (COVID-19) в Украине может достичь 110-115 тысяч.