В Минздраве проверят на коронавирус умерших от пневмонии украинцев

В Украине всех умерших от пневмонии будут проверять на наличие коронавируса COVID-19.
Об этом на брифинге Минздрава Украины в понедельник, 23 марта, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
"Министерство здравоохранения в этом стандарте (оказания медицинской помощи – Ред.) предоставит четкие указания, правила для патологоанатомов, которые проводят вскрытие умерших, в том числе от пневмонии", – сообщил он.
Эпидемия коронавируса
Ляшко подчеркнул, что лично дал задание Минздраву, чтобы все случаи пневмонии проверили на на наличие коронавирусной болезни.
Он добавил, что в Минздраве будут отслеживать все случаи пневмонии, чтобы не пропустить или иметь реальную картину украинской системы здравоохранения.
"Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, в том числе коронавирусной болезни, для того чтобы понимать, как система здравоохранения сработала во время начала развития болезни, в том числе коронавирусной", – пояснил Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко призвал пенсионеров Украине придерживаться карантина и не выходить из дома, чтобы избежать возможного заражения COVID-19.
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