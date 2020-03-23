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23 марта • обновлено в 16:42
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В Минздраве проверят на коронавирус умерших от пневмонии украинцев

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В Украине всех умерших от пневмонии будут проверять на наличие коронавируса COVID-19.

Об этом на брифинге Минздрава Украины в понедельник, 23 марта, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Министерство здравоохранения в этом стандарте (оказания медицинской помощи – Ред.) предоставит четкие указания, правила для патологоанатомов, которые проводят вскрытие умерших, в том числе от пневмонии", – сообщил он.

Эпидемия коронавируса

Эпидемия коронавируса

Ляшко подчеркнул, что лично дал задание Минздраву, чтобы все случаи пневмонии проверили на на наличие коронавирусной болезни.

Он добавил, что в Минздраве будут отслеживать все случаи пневмонии, чтобы не пропустить или иметь реальную картину украинской системы здравоохранения.

"Мы будем иметь ретроспективный анализ всех случаев, в том числе коронавирусной болезни, для того чтобы понимать, как система здравоохранения сработала во время начала развития болезни, в том числе коронавирусной", – пояснил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виктор Ляшко призвал пенсионеров Украине придерживаться карантина и не выходить из дома, чтобы избежать возможного заражения COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Виктор Ляшко
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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