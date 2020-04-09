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9 апреля • обновлено в 22:52
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В Минздраве пояснили, почему в Украине мало выздоровевших от коронавируса

1.8т
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Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, почему в Украине так мало людей выздоровели от коронавируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
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