В Минздраве пояснили, почему в Украине мало выздоровевших от коронавируса

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, почему в Украине так мало людей выздоровели от коронавируса.
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Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, почему в Украине так мало людей выздоровели от коронавируса.
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УКРАИНА:
Подтвержденные случаи: 1892.
Вылечились: 45. Умерли: 57.
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