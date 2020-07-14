В Минздраве назвали области Украины, где есть риск вспышек COVID-19
В пяти областях Украины есть риск возникновения новых вспышек COVID-19, – Ляшко.
Ряд регионов Украины до сих пор находится под риском возникновения повторных вспышек коронавирусной инфекции.
Речь идет прежде всего о Закарпатской, Ривненской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской областях. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.
"Это те области, в которых больше всего госпитализированных больных. Мы видим такие риски и работаем с этими регионами", – пояснил он, подчеркнув, что там, в частности, могут столкнуться с нехваткой койкомест.
По словам Ляшко, долгое время была на пике заболеваемости COVID-19 и Черновицкая область, однако сейчас количество активных больных на 100 тысяч жителей там постоянно уменьшается. Поэтому область выходит на показатели, которые позволяют смягчить карантинные мероприятия.
Что касается регионов, находящихся в зоне риска, главный санитарный врач также отметил, что недавно с ними специалисты Минздрава провели селекторное совещание по вопросам борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
"Для этих областей нужно было рассказать, как это делается, чтобы не пострадали медики, чтобы они были защищены и обеспечены средствами индивидуальной защиты", – добавил Ляшко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По состоянию на утро вторника, 14 июля, в Украине официально подтвержден 54 771 случай коронавирусной инфекции. Из них 638 выявлено за минувшие сутки.
От COVID-19 в стране умерли 1412 человек, а 27 154 пациентов полностью побороли болезнь.
Больше всего новых зараженных коронавирусом зарегистрировали во Львовской – 147 и Закарпатской области – 67, а также в Киеве – 112.