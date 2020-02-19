В Минобороны задумали уравнять солдат и генералов ВСУ: о чем речь

В Вооруженных силах Украины хотят ввести электронные военные билеты, который будут одинаковыми как у солдат, так и у генералов.

Такими планами поделился заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк в интервью "Радио Свобода".

По его словам первые тестовые образцы такого документа появятся в Украине уже в скором времени. Группа экспертов доработала его дизайн, функционал, а также разобралась, какие виды номеров и данные должны быть внесены в электронный военный билет.

ВСУ "Ракурс"

"Мы исходим из концепции, что должен быть одинаковый билет для всех – и для генерала, и для солдата, чтобы все чувствовали себя равными. Конечно, у генерала немного больше прав, мягко говоря, но мы хотим, чтобы была такая общевойсковая солидарность: у всех одинаковый военный билет, он имеет стандартные обозначения, фотографию, группу крови", – рассказал о новшестве Марценюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр обороны Андрей Загороднюк рассказал, что проект ввода электронных военных билетов должен быть реализован уже в 2020 году. Документ будет выглядеть как карта со штрихкодом. Также его можно будет устанавливать себе на смартфон.

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