В метро Харькова засняли женщину георгиевскими лентами: полиция не остановила ее. Фото

В харьковской метро засняли женщину, которая была увешана запрещенной в Украине символикой – георгиевскими лентами.

Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовала местная жительница Александра Харлан-Коновалова. Она уточнила, что это было на станции метро "Исторический музей" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня встретила в метрополитене на станции "Исторический музей" вот такую женщину. Интересно, что на каждой станции сейчас есть полиция, которая контролирует, кто заходит в метро. Моего мужа, например, уже не первый раз останавливали, потому что он ходит в милитари одежде, и постоянно проверяют документы. Постоянно вижу, как действующих военных останавливают. А вот такие личности спокойно ходят. Ну как так?" – написала она.

В комментариях украинцы выразили крайнее возмущение и предложили сдать в полицию или Службе безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший народный депутат от "Партии регионов" Михаил Добкин 9 мая похвастался фото с георгиевской лентой.