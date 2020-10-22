В Мемориале Холокоста 'Бабий Яр' появились уникальные антикварные книги

Книжная коллекция Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пополнилась двумя антикварными книгами. Оцифрованные копии этих изданий уже есть в широком доступе, однако оригинальные экземпляры являются настоящей коллекционной редкостью.

Об этом сообщили в пресс-службе Мемориала "Бабий Яр". В частности, в коллекции теперь есть оригинальное издание 1926 года, заключенное политическим деятелем Зельманом Островским – "Еврейские погромы 1918-1921". В этой редкой книге описывается история еврейских погромов в Украине и Беларуси в период Украинской революции и Гражданской войны. Она освещает предысторию Холокоста и проиллюстрирована фотографиями, на которых изображены евреи, погибшие во время массовых погромов в Черкассах, Смеле, Фастове, Овруче, Хмельницком и других городах. Всего книга содержит 219 фотогравюр.

Издание было инициировано Еврейским общественным комитетом помощи пострадавшим от погромов после выставки, которую комитет организовал в 1923 году.

Второе пополнение коллекции – это воспоминания украинского общественного деятеля и педагога Виктора Андриевского – "Из прошлого". Это первый том книги, изданный в Нью-Йорке в 1921 году. В нем описаны события 1917 года на Полтавщине, которые прежде всего освещают политическую, социально-экономическую ситуацию и межэтнические отношения.

Оба издания сохранились в единичных экземплярах и имеют общественно-историческую, научную, мемориальную ценность.

Цифровые копии книг будут доступны в разделе "Библиотека" на онлайн-платформе "Бабий Яр". Исследователи по запросу также могут ознакомиться с оригиналами.

В рамках проекта "Библиотека" центр Холокоста ищет, сохраняет и открывает для общества материалы о трагедии Бабьего Яра и другие преступления против человечности, совершенные во время Второй мировой войны на территории Украины и в Восточной Европе. Еще одна важная тема собрания материалов и документов – погибший довоенный мир еврейской жизни и культуры Украины и Киева.