Главная Новости
24 апреля • обновлено в 10:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Мелитополе торговцы в разгар карантина устроили стихийный рынок. Фото

307
Читать материал на украинском

В Мелитополе, после закрытия рынков из-за карантина, местные торговцы устроили стихийный базар просто на тротуарах.

В частности, они "оккупировали" продуктами дорожки для пешеходов на перекрестке улиц Александра Невского и Университетской. Об этом сообщает портал RIA-M.tv.

Отмечается, что торговля идет рядом с закрытыми воротами Центрального и Образцового рынков. Там прямо на земле продавцы разложили зелень, овощи, бутылки с молоком, яйца и. д.

В Мелитополе торговцы в разгар карантина устроили стихийный рынок. Фото

ria-m.tv

При этом о соблюдении дистанции и прочих карантинных мер никто не беспокоится.

"Справедливости ради отметим, что на этом углу и раньше приторговывали стихийщики. Но такого количества торгующих, как сегодня, до сих пор здесь не было", – говорится в сообщении.

В Мелитополе торговцы в разгар карантина устроили стихийный рынок. Фото

ria-m.tv

В Мелитополе торговцы в разгар карантина устроили стихийный рынок. Фото

ria-m.tv

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 17 марта, в начале карантина, в Запорожье торговцы местных рынков устроили бунт против жестких ограничительных мер, которые ввела местная власть для борьбы с коронавирусом.

  • Чтобы выразить свое недовольство, люди вышли на митинг под здание городского совета.

  • А в начале апреля в Запорожской области у директора рынка, которого привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на работу в условиях карантина, обнаружили коронавирус.

  • 22 апреля в Запорожье и Мелитополе предприниматели устроили массовые протесты из-за затянувшегося карантина, введенного после вспышки коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Мелитополь
Теги
рынок продукты
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги