В Луцке, где бунтовали против карантина, и.о. мэра заразился COVID-19

У исполняющего обязанности городского головы Луцка Григория Пустовита обнаружили коронавирус (COVID-19).

Как сообщил Пустовит в Facebook, со 2 августа он находится на самоизоляции.

"Предприниматели с Центрального рынка 28 июля ворвались в городской совет и по сути 5 часов, нарушая все возможные карантинные нормы, не соблюдая социальных дистанций, многие будучи вообще без масок и без соблюдения социальной дистанции, на глазах у десятков правоохранителей кричали и творили все, что хотели, называя это диалогом", – пожаловался и.о. мэра.

По его мнению, он заразился именно во время пикетирования городского совета предпринимателями.

"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю по-прежнему выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк в "красную" зону эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для жителей города", – отметил Пустовит.

При этом он призвал граждан соблюдать действенные карантинные ограничения, а именно ношение масок в транспорте, помещениях, заведениях торговли и на рынках, социальную дистанцию и личную гигиену.

Скрин Facebook

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