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9 мая • обновлено в 03:13
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В "ЛНР" дети стихами поздравили главаря "МВД". Видео

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В сети появился ролик, в котором дети поздравляют так главаря "МВД ЛНР" Игоря Корнета.

Видео опубликован на странице "ЛНР (Колывано-Бджолария)" в Twitter. На нем дети читают стихи в адрес так называемого "министра внутренних дел" (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

"Прогнал из власти Колывана!" В "ЛНР" дети стихами поздравили главаря "МВД"

"В сырой Чернухинской степи, он бил захватчиков незванных. А чтоб республику спасти – прогнал из власти Колывана", – говорится на записи.

"Колываном" в российских мультфильмах обычно называют алчного купца, который выступает антагонистом. В данном случае имеется ввиду бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий, поскольку именно Корнет был инициатором переворота на оккупированной территории Луганской области, в результате которого Плотницкий ушел в отставку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" детей заставили маршировать с портретами одного из главарей террористов "Гиви", который был ликвидирован в феврале 2017 года.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
российская пропаганда
Персона
Игорь Корнет
Место
Украина
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