В Крыму заметили колонну военной техники России: фото и видео

В аннексированном Крыму на объездной в Симферополе и на участке трассы "Таврида" прошла колонна военной техники из не менее 40 единиц машин.

Как сообщают Крым.Реалии, двигалась она в сторону Симферополя. В самом городе были замечены военные регулировщики.

Отмечается, что основная часть техники – военные грузовики с открытым кузовом. На кабинах большинства из них нанесены обозначения о перевозке опасных грузов и надпись "тосол яд". Номерные знаки всех машин свидетельствовали о прибытии из одного региона.

Кроме грузовиков, в колонне двигались четыре бронетранспортера с большим количеством разнообразных грузов на броне. Еще один БТР передвигался на буксире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе тайное перебрасывание Россией через неконтролируемые участки границы военной техники и оружия.