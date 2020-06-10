В Крыму задержали россиян, готовивших теракт: ФСБ заявила об украинском следе

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании россиян по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму.

Как сообщается на сайте ФСБ, пятеро граждан РФ готовили взрыв на одном из рынков Симферополя (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

ФСБ задержала пятерых россиян по обвинению в подготовке терактов в Крыму Кадр видео RT

"Задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети интернет идеологию терроризма и экстремизма", – сказано в сообщении.

ФСБ задержала пятерых россиян по обвинению в подготовке терактов в Крыму Кадр видео RT

Также в спецслужбе заявили, что задержанные якобы были связаны с "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины".

ФСБ задержала пятерых россиян по обвинению в подготовке терактов в Крыму Кадр видео RT

Отмечается, что во время обысков были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и средства связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на административной границе с оккупированным Крымом похитили украинского военного. Это произошло утром 30 мая, прямо во время несения бойцом службы на наблюдательном посту.

Позднее ФСБ обнародовала кадры, как боец якобы сам идет сдаваться российским пограничникам, однако в Вооруженных силах Украины заявили, что это видео является постановочным и указали на детали, которые свидетельствуют об этом.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!