"Сезон открыт!" В Крыму выпал первый снег. Видеофакт

В аннексированном Россией украинском Крыму на плато Ай-Петри в пятницу, 31 октября, выпал первый снег.

Видео из заснеженной вершины появилось на странице в Facebook "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Поздравляем с первым снегом! На плато Ай-Петри открыт снежный сезон 2019-2020 годов! Температура воздуха в районе верхней станции канатной дороги "Мисхор-Ай-Петри" +1 градус. Снег!" – сказано в сообщении.

Кроме того, мокрый снег выпал 31 октября в Симферополе, передает "Крым.Реалии".

Иллюстрация. Снег Подробности

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото и видео заснеженного Киева. Уже второй раз за октябрь 2019 года в столице Украины заметили зимнее явление.

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