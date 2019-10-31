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31 октября • обновлено в 18:28
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"Сезон открыт!" В Крыму выпал первый снег. Видеофакт

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В аннексированном Россией украинском Крыму на плато Ай-Петри в пятницу, 31 октября, выпал первый снег.

Видео из заснеженной вершины появилось на странице в Facebook "Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Поздравляем с первым снегом! На плато Ай-Петри открыт снежный сезон 2019-2020 годов! Температура воздуха в районе верхней станции канатной дороги "Мисхор-Ай-Петри" +1 градус. Снег!" – сказано в сообщении.

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Кроме того, мокрый снег выпал 31 октября в Симферополе, передает "Крым.Реалии".

Иллюстрация. Снег

Иллюстрация. Снег

Подробности

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото и видео заснеженного Киева. Уже второй раз за октябрь 2019 года в столице Украины заметили зимнее явление.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Симферополь
Теги
снегопад погода видео Крым
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Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Эту новость о выпавшем снеге надо было разместить красной строкой
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Снег это хорошо, это вода и влага.
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