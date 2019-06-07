В Крыму стихия чуть не уничтожила исторический дворец: фото последствий

В пятницу, 7 июня, сильный ветер снес временную кровлю Воронцовского дворца в Алупке на аннексированном Крымском полуострове.

В результате чего дождь затопил залы музея. В "министерстве культуры республики" заверили, что утраты музейных экспонатов не зафиксировано (чтобы посмотреть фото, проскрольте вниз).

"Утром 7 июня в результате ураганного ветра и сильного дождя часть покрытия (технологической кровли) была смещена со своего проектного положения, что привело к протечкам и намоканию стен первого и второго этажей главного корпуса. В связи с данной ситуацией музеем-заповедником были приняты меры по отключению электроснабжения главного корпуса и переносу части музейных фондов и экспонатов в другие помещения. Прямых утрат музейных предметов не обнаружено", – сообщили в оккупационном ведомстве.

В Крыму стихия чуть не уничтожила Воронцовский дворец instagram.com/crimeainfogram

После происшествия руководству музея пришлось ограничить до понедельника посещение. Сотрудники комплекса намерены в выходные дни проветрить и просушить помещения.

"В связи с необходимостью проветривания и просушки помещений, экспозиция парадных залов была закрыта для посетителей до понедельника. Дождь был кратковременный и значительных повреждений памятнику архитектуры ураган не нанес. В понедельник, 10 июня, музейные экспозиции будут открыты для посетителей", – сообщили в "министерстве культуры Крыма".

В оккупационном ведомстве также пояснили, что старое покрытие демонтировали в начале этого года в рамках реконструкции крыши главного корпуса Воронцовского дворца. Временная кровля была установлена над участками, подготовленными для укладки нового покрытия.

Реконструкция, на которую выделили 60 миллионов рублей (24,5 миллионов гривен, – прим.ред.), началась в декабре прошлого года. Согласно контракту, срок окончания работ – декабрь 2019 года. Ремонт кровли – это первый этап реконструкции, второй этап стоимостью 300 млн рублей предусматривает замену инженерных сетей – канализации, ливневок, водоснабжения, в том числе и пожарного.

В Крыму стихия чуть не уничтожила Воронцовский дворец instagram.com/crimeainfogram

В Крыму стихия чуть не уничтожила Воронцовский дворец instagram.com/crimeainfogram

В Крыму стихия чуть не уничтожила Воронцовский дворец instagram.com/crimeainfogram

В Крыму стихия чуть не уничтожила Воронцовский дворец instagram.com/crimeainfogram

В Крыму стихия чуть не уничтожила Воронцовский дворец instagram.com/crimeainfogram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Крым накрыло новое бедствие. В оккупированных Севастополе, Симферополе и Ялте (Крым) сильный ливень затопил улицы и дворы, автомобили ушли под воду.

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