Главная Новости
7 октября • обновлено в 09:37
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Крыму подняли флаг Украины: появилось фото

3.7т Читать материал на украинском

В захваченном Россией Крыму в Ялте над театром подняли украинский флаг. Он появился среди прочих на крыше здания.

Фото было опубликовано на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Событию возрадовался бывший пропагандист Евгений Гайворонский.

Новости
"Донбасс и Крым должны вернуться!" На вече озвучили условие Зеленскому

"Приятно видеть поднятый над ялтинским театром флаг Украины. Пока он не водружен на главное место, но уверен, что это дело очень близкого будущего. Слава Украине!" – рассказал бывший фанат России.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма резко ополчились против понаехавших россиян

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
14
42
Смешно
5
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Сбылась мечта идиотов. Теперь ненька может считать себя как бы с Крымом! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Оставайтесь в родной говени лучше. Нам предатели не нужны.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Интересно, а Германия, Франция, Казахстан и прочие страны, чьи флаги находятся на театре пишут об этом новости?)))) Или нация д0лбоеб0в на планете только х0хлы?))))
Показать комментарий полностью
Ответить
10
0

Блоги / мнения

ads pixel