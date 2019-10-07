В Крыму подняли флаг Украины: появилось фото

В захваченном Россией Крыму в Ялте над театром подняли украинский флаг. Он появился среди прочих на крыше здания.

Фото было опубликовано на странице RoksolanaToday&Крым25% в Twitter. Событию возрадовался бывший пропагандист Евгений Гайворонский.

"Приятно видеть поднятый над ялтинским театром флаг Украины. Пока он не водружен на главное место, но уверен, что это дело очень близкого будущего. Слава Украине!" – рассказал бывший фанат России.

"Приятно видеть поднятый над ялтинским театром флаг Украины. Пока он не водружён на главное место, но уверен, что это дело очень близкого будущего.

Слава Украине!"-Евгений Гайворонский

журналист

Ялта pic.twitter.com/W3cMiJ5tvp — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители Крыма резко ополчились против понаехавших россиян

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