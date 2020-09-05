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В Крыму на месте водохранилищ выросла трава: фото водной катастрофы показали в сети

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Запасы водохранилищ Крыма за месяц уменьшились на 10 млн кубометров

Запасы водохранилищ Крыма за месяц уменьшились на 10 млн кубометров.

Запасы водохранилищ аннексированного Россией Крыма за последний месяц уменьшились на 10 млн кубометров.

Как сообщил в Facebook крымский журналист Заир Баккал, общий объем 14 водохранилищ естественного стока в Крыму по состоянию на 1 сентября составил чуть больше 46 млн кубометров.

По его словам, наименее наполненными на сегодняшний день являются Бахчисарайское, Белогорское, Симферопольское и Партизанское водохранилища. К началу сентября все четыре наполнены менее чем на 20% от проектного объема.

Журналист опубликовал фото Симферопольского водохранилища. В отдельных местах, где воды уже нет больше полугода, выросла трава.

Симферопольское водохранилище обмелело

Симферопольское водохранилище обмелело Facebook Zair Bakkal

В отдельных местах Симферопольского водохранилища выросла трава

В отдельных местах Симферопольского водохранилища выросла трава Facebook Zair Bakkal

За последний месяц запасы водохранилищ Крыма уменьшились на 10 млн кубометров

За последний месяц запасы водохранилищ Крыма уменьшились на 10 млн кубометров Facebook Zair Bakkal

Общий объем 14 водохранилищ в Крыму составил чуть больше 46 млн кубометров

Общий объем 14 водохранилищ в Крыму составил чуть больше 46 млн кубометров Facebook Zair Bakkal

Наименее наполненными являются Бахчисарайское, Белогорское, Симферопольское и Партизанское водохранилища

Наименее наполненными являются Бахчисарайское, Белогорское, Симферопольское и Партизанское водохранилища Facebook Zair Bakkal

Четыре водохранилища в Крыму наполнены менее чем на 20%

Четыре водохранилища в Крыму наполнены менее чем на 20% Facebook Zair Bakkal

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