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В Крыму детям устроили "трудодень" в военной форме РФ: сеть возмутилась. Фото

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В пятницу, 5 ноября, в одном из детских лагерей в аннексированном Россией Крыму подросткам устроили "трудодень" в военной форме РФ.

Как пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, это произошло на курорте в Евпатории (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Евпатории детей одели в военную форму РФ

В Евпатории детей одели в военную форму РФ

Дети в форме с нашитыми российскими триколорами убирали территорию лагеря и пололи траву.

В соцсети возмутились таким "воспитанием" молодежи.

"Аж совком потягло", "Мамы с папами наверное гордятся своими сыновьями?!!", "Они уже готовы, почему не в Сирии до сих пор?", – комментируют пользователи.

В Крыму детям устроили "трудодень" в военной форме РФ: сеть возмутилась

Twitter\@KrimRt

В Крыму детям устроили "трудодень" в военной форме РФ: сеть возмутилась

Twitter\@KrimRt

В Крыму детям устроили "трудодень" в военной форме РФ: сеть возмутилась

Twitter\@KrimRt

В Крыму детям устроили "трудодень" в военной форме РФ: сеть возмутилась

Twitter\@KrimRt

В Крыму детям устроили "трудодень" в военной форме РФ: сеть возмутилась

Twitter\@KrimRt

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает тотальную милитаризацию школьников в Крыму. Даже несмотря на карантин, настоящие вышколы со стрельбой из оружия захватчики устраивают в разных городах полуострова.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
фотографии Крым
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