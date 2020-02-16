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16 февраля • обновлено в 12:50
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Оккупанты устроили детям праздник в военной форме: фото "зомби-митинга" в Крыму

1.9т
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В аннексированном Крыму оккупанты продолжили зомбировать детей, одев их на очередное мероприятие в форму Вооруженных сил России.

Подтверждающие фото из Евпатории опубликовал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новотсь до конца).

На снимках видно, что приобщили к "военному" действию даже самых маленьких. В руках у детей был флаг России.

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В Крыму детям устроили праздник в военной форме

В Крыму детям устроили праздник в военной форме

Twitter Анатолия Штефана

В Крыму детям устроили праздник в военной форме

В Крыму детям устроили праздник в военной форме

Twitter Анатолия Штефана

"Оккупированая Евпатория. Милитаризация и зомбирование детей продолжается конвейером. Все мировые защитные детские организации 6 лет молчат. Ау... Где вы?" – возмутился Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму не раз устраивали подобные мероприятия:

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Комментарии
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
вы ваш, вот и беситесь
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0
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Junio Van
Junio Van
оккупация у нас была с 91-го по 14-й...
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Молодцы ребята, вырастут и будут чубатую мpaзь утилизировать.
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4
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