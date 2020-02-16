Оккупанты устроили детям праздник в военной форме: фото "зомби-митинга" в Крыму

В аннексированном Крыму оккупанты продолжили зомбировать детей, одев их на очередное мероприятие в форму Вооруженных сил России.

Подтверждающие фото из Евпатории опубликовал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) (чтобы посмотреть, доскролльте новотсь до конца).

На снимках видно, что приобщили к "военному" действию даже самых маленьких. В руках у детей был флаг России.

В Крыму детям устроили праздник в военной форме Twitter Анатолия Штефана

В Крыму детям устроили праздник в военной форме Twitter Анатолия Штефана

"Оккупированая Евпатория. Милитаризация и зомбирование детей продолжается конвейером. Все мировые защитные детские организации 6 лет молчат. Ау... Где вы?" – возмутился Штефан.

Окупована Євпаторія. Мілітаризація та зомбування дітей продовжується конвеєром. Всі світові захисні дитячі організації 6 років мовчать. Ау... Де ви?

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму не раз устраивали подобные мероприятия:

В Евпатории заметили опасную тенденцию – люди в военной форме постоянно фотографируются с детьми, а сами ребята наряжаются в камуфляж.

Подобный инцидент произошел в Ялте, где оккупанты на одном из мероприятий нарядили детей в военную форму.

В Ялте также показали спортивные соревнования с детьми в военной форме.

На малышей также примерили форму милитари-центра "Артек".

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