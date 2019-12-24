Россия похвасталась первым поездом из Москвы в украденный Крым: в сеть попали фото и видео

Из Москвы отправился первый пассажирский поезд в оккупированный Крым, путь которого лежит через Керченский пролив.

Как сообщили российские ресурсы со ссылкой на оператора состава "Таврия", на рейс было куплено 973 билета.

Согласно графику, поезд должен прибыть в Симферополь 26 декабря, в четверг, в 08:50. Путь длиной 2009 км займет 33 часа.

Новости Украина приготовила ответ на поезд Путина через Крымский мост

Россия запустила поезд из Москвы в оккупированный Крым росСМИ

Россия запустила поезд из Москвы в оккупированный Крым росСМИ

Россия запустила поезд из Москвы в оккупированный Крым росСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров. Первый состав отправился через Керченский пролив.

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