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23 февраля • обновлено в 23:16
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В Кропивницком трагически погиб известный волонтер и ветеран АТО

5.1т
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В субботу, 22 февраля скончался общественный деятель, волонтер и участник АТО Роман Бойко.

Он известен в Кропивницком, как активный участник всех акций, не один год возглавлял общественную организацию "Сич" и имел псевдоним "Чуб", передает "Гречка".

По предварительной информации, он погиб в результате несчастного случая на пруду в селе Диковка Знаменского района. Следствие выясняет обстоятельства трагедии. В сети рассказали, что 37-летний Бойко утонул.

Роман Бойко

Роман Бойко

Издание сообщает, что у Романа осталась жена Елена и трое несовершеннолетних детей. Панихида состоится 25 февраля.

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"Активный участник Революции Достоинства. С первых дней войны с Россией поступил на службу по мобилизации, после увольнения из армии активно занимался волонтерской деятельностью, предпринимательством. В 2016 году основал ООО АКВАФАРМИНГ Кропивницкий, и посвятил себя работе в рыбном хозяйстве", – сказано в сообщении.

Роман Бойко

Роман Бойко

twitter/aphareus

Роман Бойко

Роман Бойко

twitter/aphareus

Роман Бойко

Роман Бойко

twitter/aphareus

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Донбассе погиб молодой командир Вооруженных сил Украины.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина

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