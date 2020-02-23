В субботу, 22 февраля скончался общественный деятель, волонтер и участник АТО Роман Бойко.
Он известен в Кропивницком, как активный участник всех акций, не один год возглавлял общественную организацию "Сич" и имел псевдоним "Чуб", передает "Гречка".
По предварительной информации, он погиб в результате несчастного случая на пруду в селе Диковка Знаменского района. Следствие выясняет обстоятельства трагедии. В сети рассказали, что 37-летний Бойко утонул.
Роман Бойко
Издание сообщает, что у Романа осталась жена Елена и трое несовершеннолетних детей. Панихида состоится 25 февраля.
"Активный участник Революции Достоинства. С первых дней войны с Россией поступил на службу по мобилизации, после увольнения из армии активно занимался волонтерской деятельностью, предпринимательством. В 2016 году основал ООО АКВАФАРМИНГ Кропивницкий, и посвятил себя работе в рыбном хозяйстве", – сказано в сообщении.
Роман Бойко
twitter/aphareus
Роман Бойко
twitter/aphareus
Роман Бойко
twitter/aphareus
Сьогодні ми отримали скорботну звістку: 22 лютого внаслідок нещасного випадку у ставку у с.Диківка Знам’янського р-ну трагічно загинув (потонув) активіст, громадський діяч, волонтер і підприємець Роман Бойко, 37 років, уродженець м.Кіровоград. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ! pic.twitter.com/EMef08nOTu— aphareus (@aphareus) February 23, 2020
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