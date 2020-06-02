В Кременчуге 9-месячный ребенок попал в реанимацию из-за капель для носа

В Кременчуге девятимесячный ребенок попал в реанимацию с острым медикаментозным отравлением каплями для носа "Нокспрей".

Об этом местному изданию "Кременчуцька газета" сообщили в детской городской больнице. Мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июня. Мальчика доставили в медицинское учреждение около 12:00.

Ребенок попал в реанимацию

Ранее OBOZREVATEL писал, что в киевской больнице "Охматдет" в реанимации от лейкемии умер четырехлетний мальчик. В последние минуты жизни к Леше не пустили родную маму.

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