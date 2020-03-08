В Киеве забили тревогу из-за смертельной игры в школах: реальные случаи

В Киеве родители бьют тревогу из-за новой опасной игры школьников, которая известна под названиями "Подсечка", Jump Challengе ("Прыжок челлендж") или Skull Breaker Challenge (челлендж "Проломи череп").

Суть развлечения заключается в следующем: дети собираются в команду из трех человек. Один из подростков делает несколько шагов вперед и подпрыгивает. В этот момент двое других, стоящих сзади, ногами бьют его по ногам. Ребенок падает и ударяется головой. Все это подростки снимают на мобильные телефоны, после чего выкладывают видеоролики в популярную соцсеть TikTok.

Киевлянка Мария рассказала изданию "Факты", что узнала об этом странном челленже от подруги, сын которой пришел домой с шишкой на голове и ушибом локтя.

"На мамины вопросы отвечал, что просто упал. О том, что на самом деле произошло, потом рассказал его 16-летний брат, который учится в той же школе. Оказалось, Витя с друзьями выполняли условия челленджа для TikTok. Делали это в пустом школьном кабинете. Вите сделали ту самую "подсечку", он упал. Слава Богу, закончилось это всего лишь шишкой на голове", - рассказала Мария.

По ее словам, старший сын подруги рассказал, что подростки просто сходят с ума от этого челленджа. Они это воспринимают как безобидный прикол. О последствиях никто, естественно, не думает.

Мария решила поговорить об этом со своим 14-летним сыном. И оказалось, что он прекрасно знает эту игру. Более того, сын рассказал, что ребята из его класса уже тоже записывали такой видеоролик. Утверждает, что все вроде бы обошлось без травм.

"Сын заверил меня, что сам не будет в нем участвовать. Но я все равно волнуюсь. Когда среди подростков стали популярными суицидальные игры вроде "Синего кита", я была за сына спокойна. Он у меня активный и жизнерадостный, у него много друзей, и точно не стал бы вступать в суицидальные сообщества. А вот всякие приколы любит", - пояснила она.

Жительница Житомира Надежда сообщила, что ее 14-летняя дочь сама рассказала об этой игре.

"Сказала, что мальчишки из их класса это уже делали. Один разбил голову. Но в том, что это был челлендж, дети никому не признались. Учительнице и медсестре пострадавший мальчик сказал, что просто упал. При этом его одноклассники, несмотря на последствия, были очень довольны отснятым видеороликом и радостно выложили его в соцсеть", - сказала женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 февраля в Департаменте образования Киева сообщали, что в столице случаев Jump Challengе зафиксировано не было.

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