В Карпатах погиб турист: стала известна причина трагедии

В Карпатах спасатели ищут тело мужчины, который погиб в горах.

Трое туристов 17 марта поднимались на гору Поп-Иван со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудились, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

Во второй половине дня 19 марта на полонине Гропа спасатели нашли одного из туристов – жителя города Ужгород Закарпатской области 1986 года рождения. По его словам, их группа разделилась, и один из мужчин 1984 г.р., также житель Ужгорода, погиб ориентировочно между полониной Гропа и горой Выход.

Третий турист 1988 г.р., житель Тернополя самостоятельно спустился с гор в Верховинском районе и остановился у местных жителей.

Вечером 19 марта спасатели сопроводили пострадавшего туриста в пункт постоянной дислокации поисково-спасательного отделения на горе Поп-Иван. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался.

По состоянию на утро 20 марта спасатели продолжают искать тело погибшего туриста. По словам найденных мужчин, у жителя Ужгорода случился сердечный приступ, в результате которого он погиб.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Карпатах нашли туриста из Киева Константина Зинченко, который провел в лесу четыре дня.