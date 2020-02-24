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24 февраля • обновлено в 13:07
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В Карпатах выпало сразу 1,5 метра снега. Опубликованы фото

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В Украине состоянием на 24 февраля в Карпатах выпало более полуметра снега.

Об этом в Facebook сообщает "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах".

Так , на горе Пожижевская выпало от 34 см до 154 см снежного покрова. Из-за обильных осадков видимость на горной вершине ограничена, ветер северный 7-9 м/с.

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На горе Плай ветер уже более сильный – 24-28 м/с, облачно. Высота снега составила 31-76 см, при этом он плотный и крепко держится на склонах.

На горе Драгобрат бушует снежная метель. Высота снежного покрова здесь достигает 138 см. также на горе Поп Иван выпал снег, видимость ограничена до 30 м. Ветер западный, юго-западный 12-14 м/с.

Снег на горе Поп Иван

Снег на горе Поп Иван

Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в понедельник, 24 февраля, резко ухудшилась погода. Синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности практически по всей стране.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
снегопад погода
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