В Карпатах выпал снег: опубликовано впечатляющее видео с вершины горы

В Карпатах впервые за последние 10 лет в летний период выпал снег.

Погодная аномалия была зафиксирована еще 10 июля, что крайне удивило местных жителей. В сети также появилось впечатляющее видео, опубликованное на странице MukachevoNet на YouTube.

Видео снято с вершины горы Ому, которая расположена на территории Румынии - в горном массиве Бучеджи в 2505 метрах над уровнем моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее погодная аномалия была зафиксирована в Житомирской области, где на трассе Бердичев - Житомир выпало огромное количество осадков в виде града и мелкого снега.

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