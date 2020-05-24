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24 мая • обновлено в 15:18
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В Карпатах внезапно выпал снег: появилось фото

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На Черногорском хребте в украинских Карпатах в воскресенье, 24 мая, внезапно выпал снег и похолодало практически до зимних показателей.

Об этом сообщили на официальной странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. В частности, осадки наблюдаются на горе Поп Иван.

" По состоянию на 13:15 24 мая 2020 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха +2°С, ветер юго-западный 7м/с, снег, ограниченная видимость до 70 метров", – предупредили в сообщении.

Снег в Карпатах

Снег в Карпатах

Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 6 мая в Украине на Закарпатье выпал снег, а во Львове и вовсе наблюдалась метель. На горе Поп Иван тогда снежило три дня, а температура снизилась до -6 градусов.

  • 3 мая на горе Драгобрат зафиксировали 57 см снежного покрова, а на станции Пожижевская высота снега составляла 82 см. Из-за этого Укргидрометцентр опасался угрозы схождения лавин.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
погода Карпаты
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