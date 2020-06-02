В Карпатах ударил мороз и выпал снег в начале лета: зрелищные фото

Во вторник, 2 июня, украинские Карпаты снова засыпало снегом и ударил мороз. Кроме того, погодные условия ухудшились из-за сильного ветра.

Как сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста, по состоянию на 06:15 2 июня на горе Поп Иван Черногорский было облачно с прояснениями. Ветер северный, северо-западный 13 м/с. Температура воздуха понизилась до -4°С.

Снег в Карпатах Facebook Василия Фицака

Снег в Карпатах Facebook Василия Фицака

"Поп Иван, второй день лета. Температура воздуха -4°С, а при северном ветре со скоростью 13 м/с ощущения, будто перенесся в зиму", – добавил начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения Василий Фицак.

Снег в Карпатах Facebook Василия Фицака

Снег в Карпатах Facebook Василия Фицака

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, ощутимое потепление начнется в Украине только с 5 июня. В целом средняя температура в июне ожидается на уровне +18...+22 градусов. Это на 1-1,5 градуса теплее от обычных показателей за предыдущие годы.

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