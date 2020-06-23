В Карпатах из-за непогоды погибли три человека

В Карпатах из-за разрушений, вызванных мощными ливнями, погибли три человека – 2 женщины и мужчина.

Так, в селе Дземброня пожилая женщина упала в бурный поток и утонула. В Яблунице в реку взлетел автомобиль – водитель и пассажир погибли, сообщает ТСН Утро.

В селе Красник почву сдвинулась в нескольких местах прямо на дорогу. Шесть сел отрезаны от цивилизации. В ловушке между оползнями оказались более двух десятков автомобилей, которые уже освободили спасатели.

Опасно и в селе Микуличин, где вода разрушает бетонную дамбу и уже унесла значительную часть берегоукреплений. Если осадки не прекратятся, под угрозой затопления окажутся несколько сотен жилых домов.

Отметим, в результате интенсивных дождей и порывов ветра 22 и 23 июня затопило восемь областей Украины, в основном на западе. Там поднялся уровень воды в реках, затопило дома, размыло дороги, повалены деревья и частично разрушилась дамба. Спасатели откачали уже около пяти тыс. кубометров воды.

Напомним, из-за наводнения в Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлено второй (оранжевый) уровень безопасности, введены чрезвычайные меры безопасности. Уровень воды в реках поднялся до 2 метров, размыты дороги, подтоплены мосты и частично разрушена дамба. Спасатели и полицейские проводят эвакуацию людей, а также доставляют воду и еду.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье мощные ливни вызвали локальные потопы. Дожди с градом привели к подтоплению более 40 домохозяйств и разрушения 4 мостовых переходов.