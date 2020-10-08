В Кабмине оценили возможность нового локдауна из-за COVID-19
Алексей Чернышов заверил что, местные выборы переносить не будут
Кабмин опирается на собственный прогноз, согласно которому речь о локдауне не идет
В Кабинете министров Украины исключают введение нового локдауна из-за пандемии коронавируса (COVID-19).
Как рассказал в интервью РБК-Украина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, местные выборы также переносить не будут.
Он напомнил, что выборы пройдут через три недели – 25 октября.
"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", – отметил Чернышов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что для введения полного карантина в стране не стоит привязываться к какой-то дате.
Он также отметил, что прибегать к таким шагам не придется, если все будут придерживаться санитарных норм.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украина пока не пойдет путем Израиля и не будет вводить повторно полный локдаун.
Израиль вернулся к усиленному карантину с 25 сентября из-за существенного прироста заболеваемости и смертности от коронавируса.