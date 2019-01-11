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В Испании предложили кормить людей колбасой из их собственной крови

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Житель деревни в испанской провинции Теруэль, 30-летний лесоруб Рауль Эскуин изобрел рецепт морсильи (кровяной колбасы) из человеческой крови.

Для одной порции требуется 40 миллилитров крови, поджаренной с рисом, луком, водой и различными травами и специями, пишет издание The Local.

"Пока что все пробовавшие колбасу из собственной крови были поражены, насколько она вкусна!" — утверждает лесоруб.

По мнению Эскуина, придуманное им еда должна заинтересовать веганов. "Я, конечно, знаю, что люди — тоже животные, из чего следует, что такая колбаса — пища животного происхождения, — объясняет он. — Но если животные не страдают, то она полностью соответствует моральным принципам веганства".

В Испании предложили кормить людей колбасой из их собственной крови

PlayGround/YouTube

Лесоруб настаивает, что морсилья должна быть приготовлена из крови того же человека, который ее ест. По его мнению, употреблять колбасу из чужой крови — это каннибализм.

Эскуин намерен отправиться в турне по Испании для демонстрации своего рецепта и уже договорился о мероприятиях в Мадриде, Барселоне и Сарагосе. Он планирует готовить колбасу из крови посетителей, которую будут брать на месте профессиональные медсестры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, как группа крови влияет на склонность к болезням.

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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
извращенец. отвратительно читать
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