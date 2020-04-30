"Везите в Нафтогаз, а не в больницу!" В Институте сердца заявили, что их 3-летний бюджет равен окладу топ-чиновника

Известный кардиохирург, заслуженный врач Украины Борис Тодуров заявил, что Институту сердца, который он возглавляет, до сих пор государство не выдало дополнительных перчаток и халатов, а финансирование учреждения в год составляет всего 230 миллионов гривен.

Об этом он рассказал в программе "Первый подкаст" Василия Апасова на YouTube. Вместе с тем, Тодуров подчеркнул, что государство находит "фантастические суммы" на другие отрасли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам доктора, речь идет о том, что оклад топ-чиновника компании "Нафтогаз" составляет 700 миллионов в год. То есть один человек получает трехлетний бюджет Института сердца.

"Если вы платите одному человеку в "Нафтогазе" 700 млн грн, а на Институт сердца в год выделяют 230 млн, то можете представить приоритеты государства. 230 млн – это и на зарплаты, и на закупки, и на оборудование. Вчера я уже предупредил: в следующий раз, когда заболеете, вы скажите в "скорой", чтобы вас везли не в Александровскую больницу, а сразу в "Нафтогаз"! Пусть вас там и лечат, если там ваши приоритеты", – подчеркнул Тодуров.

Он призвал властей вкладывать в медицину, если они хотят быть здоровыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодуров заявил, что Украина отстает от мировой медицины на десятилетия.

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