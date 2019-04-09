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В Хмельницком школьницы избили одноклассницу: видео и детали скандала

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В Хмельницком в школе №28 семиклассницы избили свою ровесницу.

Как сообщает ТСН, подростки подходили по очереди и наносили удары школьнице, которая не сопротивлялась. Весь процесс был снял на видео и опубликован в сети.

По словам учителей и других одноклассников, девочки "не хотят учиться, пьют и курят". В школе утверждают, что ранее ничего не знали о конфликте, а в департаменте образования заверили, что инцидент уже исчерпан.

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При этом родственники избитой семиклассницы хотят, чтобы обидчиц наказали. Но родители девочки пока что так и не написали заявление в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жестокая драка школьниц произошла также в одной из школ Киева. Девочку поставили на колени и избили.

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Место
УкраинаХмельницкий
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