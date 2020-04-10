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10 апреля • обновлено в 21:48
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В Херсонской области из обсервации сбежали 19 крымчан

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В Херсонской области из обсервации сбежали 19 человек, прибывшие из оккупированного Россией Крыма.

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Теперь им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, заявил 10 апреля на брифинге глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передают "Крым.Реалии".

Грозит штраф до 34 тысяч: на Херсонщине из обсервации сбежали 19 крымчан

"Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен", – отметил он.

По состоянию на 10 апреля, составлено 28 административных протоколов (2 в Чаплинке и 26 в Каланчаке), уточнили в полиции Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каланчакском районе Херсонщины 15 граждан Украины, приехавших из Крыма через КПВВ "Каланчак", сбежали из обсервации.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
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