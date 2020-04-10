Грозит штраф до 34 тысяч: на Херсонщине из обсервации сбежали 19 крымчан

В Херсонской области из обсервации сбежали 19 человек, прибывшие из оккупированного Россией Крыма.

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Теперь им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен, заявил 10 апреля на брифинге глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передают "Крым.Реалии".

"Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен", – отметил он.

По состоянию на 10 апреля, составлено 28 административных протоколов (2 в Чаплинке и 26 в Каланчаке), уточнили в полиции Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Каланчакском районе Херсонщины 15 граждан Украины, приехавших из Крыма через КПВВ "Каланчак", сбежали из обсервации.

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