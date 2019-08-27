Окружной административный суд Харькова отказал провести слушания по делу о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова из-за "отсутствия общественного интереса".

Об этом сообщила в Fаcebook руководитель Северо-Восточного отдела Института национальной памяти Мария Тахтаулова.

Она рассказала, что харьковским депутатам Игорю Черняку и Дмитрию Булаху, которые оспорили переименование проспекта из Григоренко в Жукова в суде, отказали в рассмотрении дела по правилам общего производства.

В Харькове вспыхнул новый скандал из-за проспекта Жукова

"Это означает, что никаких слушаний не будет. Судья просто вынесет решение на основании исков и письменных объяснений сторон. То есть, не будет возможности присутствовать ни истцам, ни общественности, ни юристам горсовета. Суд не увидел в этом деле общественного интереса", – пояснила Тахтаулова.

Пользователей возмутил такой расклад. "Нет общественного интереса?", "В голове не укладывается", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 июня в Харькове активисты националистических организаций снесли памятник Жукову.

Харьковский горсовет 19 июня проголосовал за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации.

11 июля памятник Жукову вернули на место.

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