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В Харькове вспыхнул новый скандал из-за проспекта Жукова

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Окружной административный суд Харькова отказал провести слушания по делу о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова из-за "отсутствия общественного интереса".

Об этом сообщила в Fаcebook руководитель Северо-Восточного отдела Института национальной памяти Мария Тахтаулова.

Она рассказала, что харьковским депутатам Игорю Черняку и Дмитрию Булаху, которые оспорили переименование проспекта из Григоренко в Жукова в суде, отказали в рассмотрении дела по правилам общего производства.

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В Харькове вспыхнул новый скандал из-за проспекта Жукова

В Харькове вспыхнул новый скандал из-за проспекта Жукова

"Это означает, что никаких слушаний не будет. Судья просто вынесет решение на основании исков и письменных объяснений сторон. То есть, не будет возможности присутствовать ни истцам, ни общественности, ни юристам горсовета. Суд не увидел в этом деле общественного интереса", – пояснила Тахтаулова.

Пользователей возмутил такой расклад. "Нет общественного интереса?", "В голове не укладывается", – написали в комментариях.

В Харькове вспыхнул новый скандал из-за проспекта Жукова
В Харькове вспыхнул новый скандал из-за проспекта Жукова
В Харькове вспыхнул новый скандал из-за проспекта Жукова
В Харькове вспыхнул новый скандал из-за проспекта Жукова

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Тема
Декоммунизация в Украине
Место
Украина
Теги
Институт национальной памяти Декоммунизация
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Serov Oleg
Serov Oleg
памятнику Жукову быть,проспекту Жукова быть тоже.....сви.ноферма свидомая,можете навалить полные шаровары....
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Щас набегут кидаться какашками потомки тех, кого Жуков по зассаным схронам гонял...
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bregovich mark
bregovich mark
Суддя вже повинен бути на палю!
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