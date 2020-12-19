В Харькове от COVID-19 умер режиссер

В субботу, 19 декабря, в Харькове из-за осложнений от коронавируса умер известный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств Украины, заведующий кафедры режиссуры драматического театра Харьковского национального университета искусств им. Котляревского Александр Аркадин-Школьник.

Как сообщает "Харків Times", он скончался в больнице, куда был госпитализирован вместе с женой с диагнозом COVID-19.

Аркадин-Школьник родился 29 февраля 1952 года, отмечал день рождения раз в четыре года. В 1976 году окончил Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого.

После получения диплома был приглашен в Харьковский государственный академический драматический театр им. Шевченко, где работал и режиссером-постановщиком, и художественным руководителем театра.

Много лет преподавал в Харьковском национальном институте искусств им. Котляревского, вырастил не одно поколение учеников.

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