В Харькове люди не смогли проголосовать из-за замотанных скотчем кабинок

На одном из избирательных участков в Харькове люди не смогли дождаться очереди и уходили, поскольку из шести кабинок для голосования работало только две.

Об этом OBOZREVATEL сообщила избирательница из Харькова Марина Бабич. По ее словам, поломанные кабинки пытались ремонтировать скотчем.

"Город Харьков, участок №631254 – из шести кабинок работают 2! Другие поломаны, их склеивают скотчем к которому липнут бюллетени. Очередь из 6 человек стояла 60 минут, пока под крики "позор!" не вышла госпожа председатель с рассказам о пенсионерах, которые якобы поломали все кабинки", – рассказала Бабич.

По ее словам, большое количество избирателей просто разошлось, потому что неизвестно было сколько им еще пришлось бы ждать, чтобы проголосовать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Житомире на местных выборах-2020 "креативно" подошли к созданию кабинок для голосования, сделав их из тряпок, ширмы для кукольного театра и ковров.