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20 марта • обновлено в 09:33
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В Харькове из-за карантина устроили бунт и разбили трамвай: фото и видео с места

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В пятницу, 20 марта, в Харькове пассажиры заблокировали движение нескольких веток трамваев из-за ограничения перевозить по 10 человек в вагоне.

Протесты переросли в драки, а в одном из трамваев разбили окно. На места инцидентов прибыли полиция и бойцы Нацгвардии. Фото и видео опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть, докролльте новость до конца).

Стычки местных жителей с водителями произошли на остановке "Станция метро "Академика Павлова", перекрестках улицы Героев Труда и Академика Павлова, проспекта Тракторостроителей и улицы Немышлянской, улиц Морозова и Киргизской, Салтовского шоссе и проспекта Трактростроителей, на разворотном круге 602 м/р, а также на Холодной горе и в районе ЮЖД.

В Харькове из-за карантина устроили бунт и разбили трамвай

Facebook Юрия Сидоренко

О возникших проблемах сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко.

В Харькове из-за карантина устроили бунт и разбили трамвай

newsroom.kh.ua

"У одного трамвая разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло. Для разблокирования движения везде вызываем полицию, но это пока мало помогает. Поскольку на указанных участках трамваи заблокированы, как вы понимаете, трамваи дальше не идут, люди на остановках по маршруту не знают, из-за чего задержка", – написал он.

В Харькове из-за карантина устроили бунт и разбили трамвай

Telegram-канал ХС/Харьков

В Харькове из-за карантина устроили бунт и разбили трамвай

Telegram-канал ХС/Харьков

В Харькове из-за карантина устроили бунт и разбили трамвай

Telegram-канал ХС/Харьков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во многих городах заметили нарушения – люди набивались десятками в маршрутки и не надевали защитные маски.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Харьков
Тег
карантин
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