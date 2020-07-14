В голове было сплошное месиво: эксклюзивные подробности убийства боксерами парня под Киевом

В Бородянке под Киевом на днях похоронили Николая Овдиенко, молодого парня, которого жестоко убила толпа боксеров. Месяц Николай пролежал в коме, но врачи не смогли его спасти. Полиция объявила подозрение только одному спортсмену, хотя друзья и родные потерпевшего говорят, что били его несколько человек.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Избили друга, потом добивали Колю

Трагедия произошла в ночь на Троицу, 7 июня. В кафе Бородянки была дискотека, собралась молодежь.

"Прямо на танцполе группа боксеров 89-90 годов рождения из других сел Песковки и Бабинцев избили парня, который был в компании с Николаем. И потом они бросились бежать, спрятались в своей машине. Николай с двумя друзьями выбежал за ними, хотели поговорить. На другой стороне стояли еще одни спортсмены из села Бабинцы. Они бросились на помощь боксерам. И пока разбирались один из них сзади ударил Николая по голове, он упал и ударился затылком. Потом они его били ногами", – рассказывает о событиях той ночи друг и одноклассник Николая Артем Лысенко.

Николай Овдиенко Facebook Николая Овдиенко

В суматохе не сразу заметили, что Николай лежит без сознания. Прибывшая скорая увезла его в больницу. Но он месяц провел в коме и так и не пришел в себя.

Все подозреваемые до сих пор на свободе

Лысенко говорит, что на теле Николая были множественные травмы и гематомы. "Его жестоко избили, били ногами лежачего. А подозрение предъявили только одному 19-летнему парню. Как так может быть?" – говорит одноклассник.

Все четверо из тех, кто принимал участие в жестоком избиении Николая – Антон С., Алексей П., Виталий А. и даже подозреваемый Ян Л. – до сих пор находятся на свободе. Они являются воспитанниками Песковского спортивного центра.

Как пояснили в полиции Киевской области, судьи, который мог бы избрать меру пресечения не оказалось – один на больничном, другой – в отпуске.

Возможные подозреваемые до сих пор на свободе Facebook Артема Лысенко

"Полиция обратилась в Апелляционный суд, чтобы он решил, какой суд будет решать вопрос о мере пресечения. Наше ходатайство уже рассмотрено, но решение еще не принято", – пояснила ситуацию спикер полиции Киевской области Виталия Горохольская.

Подозрение предъявили одному спортсмену, поскольку досудебное следствие пришло к тому, что именно удар этого парня был смертельным.

Он был единственным сыном

Родители Николая не могут прийти в себя от горя. "Он был у нас единственным сыном. Мы с женой так надеялись, что на старости лет у нас будет кому помочь. И вот так нелепо он погиб", – сокрушается его отец, тоже Николай.

Погибший Николай Овдиенко работал главным государственным ревизором-инспектором управления по борьбе с отмыванием доходов Офиса больших плательщиков налогов Налоговой службы. Он сам прошел конкурс на эту должность. А в последнее время готовился пройти конкурс в ГБР.

Отец рассказывает, что полиция области не торопится расследовать дело. "К ним пришел свидетель, парень, который был с сыном тогда. Его тоже ударили. Он дал показания. Рассказал, кто первый ударил. А потом стал рассказывать как добивали другие. Но следователь не захотел слушать. Ему одного виновного вполне достаточно, остальные ему не нужны. В больнице хирург, который делал операцию на голове сыну, сказал, что в своей практике впервые такое видит. В головном мозгу было просто месиво! Это как они добивали его ногами, говорят, что даже топтались по голове", – расстраивается отец.

Николай Овдиенко Facebook Николая Овдиенко

Сейчас дело передают в Главное следственное управление полиции Киевской области. Отец надеется на справедливое наказание всех, кто участвовал в убийстве его сына.

По словам отца погибшего, двое из участников уже скрылись. "Правда, за границу вроде еще не успели сбежать, сейчас это сложно, но один из них уже в Запорожье, другой еще где-то", – говорит отец.

Хвастаются своими преступлениями

Местные жители рассказывают, что за этими ребятами водится не одно преступление. Причем, юные спортсмены даже гордятся тем, что они делают. "Они не стесняясь выкладывали в соцсетях фото, где стоят на фоне лежащего и замотанного в пленку человека. Они хвастают этим", – рассказал один из знакомых Николая.

Один из тех, кто принимал участие в драке Антон С., давно занимается боксом. Его отец очень им гордится, он часто в соцсетях выкладывает фото сына, и пишет какие награды тот получил. "Вчера мой любимый сыночек стал победителем 10-го международного турнира…", – написал его отец.

Правда, в Бородянке говорят, что ранее сын и отец якобы умудрились на автомобиле сбить местного парня. И даже это им сошло с рук.

Также вспоминают, что не один раз эти боксеры уже нападали на людей и избивали их. "Незадолго до трагедии они избили 40-летнего мужчину. Ему повезло, потому что он крупнее их и они не смогли сбить его с ног. Он почему-то не хочет писать заявление в полицию. А перед тем, как напасть на Колю, они в том же клубе избили охранника и разбили ему бровь", – рассказал Лысенко.