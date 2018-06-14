На Западе поставили ультиматум по радикалам: Украина ответила

В Украине нет проблем с расследованием дел по нападению националистов и радикалов на представителей разных меньшинств.

Об этом OBOZREVATEL заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган. По ее словам, за последние два года особых нарушений не было.

"У меня под рукой сейчас нет статистики, но я знаю, что у нас нет никаких проблем с расследованием подобных дел. И насколько я помню, последний марш ЛГБТ проходил спокойно, там были и депутаты, и послы. Да и предыдущий марш тоже. Все попытки вызвать конфликт полиция тщательно расследует", - сказала Лариса Сарган.

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В Министерстве внутренних дел Украины также уверяют, что у них все расследуется.

"Все граждане Украины имеют право на то, чтобы высказать свое мнение публично и провести мирные акции. И все равны, независимо от национальности, цвета кожи или ориентации. Мы всех призываем придерживаться порядка и помнить, что за нарушения, нападения предусмотрена ответственность. Последние два года марши проходили спокойно, никаких претензий к полиции не было. То, что касается отдельных случаев, когда люди возвращались домой и на них нападали, то мы не можем охранять каждого. Они тоже должны думать о своей безопасности. Все дела расследуются и люди привлекаются к ответственности, как минимум административной. Я думаю, что такие заявления общественников, больше превентивная мера", - сообщил OBOZREVATEL советник главы МВД Иван Варченко.

В свою очередь в Национальной дружине нам сказали, что никакого участия в марше ЛГБТ 18 июня принимать не собираются.

"Общественные организации, которые делают такие громкие заявления, мягко говоря, лукавят. Не знаю, какая у них цель: получить политические или финансовые дивиденды. Я не поддерживаю подобные движения разных меньшинств. Однако мы никакого участия - ни в охране порядка, ни по противодействию маршу - принимать не будем. Просто для того, чтобы их не рекламировать. Потому что мне кажется, что они сами заинтересованы в том, чтобы против них устраивали провокации", - отметил в беседе с нами начальник штаба Нацдружин Юрий Капля.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные правозащитные организации "Amnesty International", "Front Line Defenders", "Human Rights Watch" и "Freedom House" призывали Украину осудить и эффективно отреагировать на нападения и запугивания радикальных групп, которые "способствуют ненависти и дискриминации".

С соответствующим письмом они обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генеральному прокурору Юрию Луценко.