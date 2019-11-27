"В этом его особенность!" Мендель призналась, что думает о Зеленском

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он является для нее личным примером – и не только как работодатель.

В этом она призналась в интервью "Vласть vs Vлащенко", где также рассказала о его отличительных чертах (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У него всегда есть группа людей, представляющих разные линии, которым доверяет. И когда он принимает решение, то всех их выслушает! Может, это особенность Владимира Александровича, а может быть и нет. Я просто не знаю, как это было у предыдущих президентов", – сказала Мендель.

Владимир Зеленский и Юлия Мендель

При этом на вопрос о том, кто входит в эту "группу", она ответила, что это советники президента, руководитель ОП, а также представители правоохранительных органов – то есть много людей, пришедших с его командой после выборов.

Что касается других примечательных черт гаранта, пресс-секретарь отметила его "особую гибкость". А также призналась, что Зеленский – тот, на кого стоит равняться. Поскольку он, убеждена Мендель, – человек с высоким уровнем ответственности.

"Серозная гибкость и мало сна. Встаем очень рано, нужно все сделать. Это такой двигатель, который заставляет работать всех. Это драйвер, дающий энергию и задания абсолютно всем", – охарактеризовала Зеленского его пресс-секретарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в этом же интервью пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель призналась, что она из бедной семьи и в 90-х годах им даже приходилось голодать.

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