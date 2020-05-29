Кровь и деньги: в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят самые резонансные преступления последней недели в Украине

В пятницу, 29 мая, в 21:00 в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят самые резонансные преступления, произошедшие в Украине на прошлой неделе, а также сможет ли новая программа правительства изменить жизнь украинцев.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии будут искать ответы на актуальные вопросы:

Будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке?

Почему житомирский стрелок убил семь человек?

Действительно ли новая программа правительства изменит жизнь украинцев?

Участие в обсуждении примут:

Денис Шмыгаль , премьер-министр Украины;

Игорь Петрашко , Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

Марина Лазебная , министр социальной политики Украины;

Антон Геращенко , заместитель министра внутренних дел Украины;

Андрей Небытов , начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области;

Юлия Тимошенко , лидер партии "Батькивщина";

Юрій Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ";

Артур Герасимов , сопредседатель фракции партии "Европейская Солідарность";

Кира Рудык , председатель партии "ГОЛОС";

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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