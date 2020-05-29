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29 мая • обновлено в 18:36
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В эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят самые резонансные преступления последней недели в Украине

1.5т
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В пятницу, 29 мая, в 21:00 в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" обсудят самые резонансные преступления, произошедшие в Украине на прошлой неделе, а также сможет ли новая программа правительства изменить жизнь украинцев.

Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии будут искать ответы на актуальные вопросы:

Кровь и деньги: в эфире "Свободы слова Савика Шустера" обсудят самые резонансные преступления последней недели в Украине

  • Будут ли наказаны полицейские за преступление в Кагарлыке?

  • Почему житомирский стрелок убил семь человек?

  • Действительно ли новая программа правительства изменит жизнь украинцев?

Участие в обсуждении примут:

  • Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины;

  • Игорь Петрашко, Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины;

  • Марина Лазебная, министр социальной политики Украины;

  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины;

  • Андрей Небытов, начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области;

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина";

  • Юрій Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа - ЗА ЖИЗНЬ";

  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солідарность";

  • Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС";

  • Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Олега Ляшко".

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
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