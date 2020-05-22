В ДТП на Одесской трассе погибли трое взрослых и ребенок: столкнулись сразу три авто

На трассе Киев–Одесса утром 22 мая произошло страшное ДТП сразу с тремя автомобилями – погибли трое взрослых и шестилетний ребенок.

Как сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook, автокатастрофа произошла в районе города Жашков.

"По предварительным данным, водитель авто Toyota Land Cruiser пошел на обгон по встречной полосе движения транспорта, не убедившись, что она свободная, и совершил лобовое столкновение с ВАЗ 21 114. А грузовой микроавтобус Mercedes-Benz, чтобы избежать столкновения с Toyota Land Cruiser, совершил резкий маневр, в результате чего перевернулся", – сообщил он.

ДТП на трассе Киев-Одесса

В автомобиле ВАЗ-21 114 ехали шесть человек: двое мужчин, две женщины и двое детей. Погибли – 6-летний ребенок, женщина и двое мужчин. Еще одну женщину с 4-летней девочкой госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В авто Toyota Land Cruiser пострадали двое детей 4 и 11 лет, их также госпитализировали.

ДТП на трассе Киев-Одесса patrol.police.gov.ua

ДТП на трассе Киев-Одесса patrol.police.gov.ua

"Ни в одном автомобиле не было кресел для детей", – добавил Билошицкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в результате масштабного ДТП пострадал мужчина. Его госпитализировали в больницу с травмой головы.

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