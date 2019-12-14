"В другой обуви не пускают": топ-пропагандист Кремля огрызнулся на Зеленского

Российский пропагандист Владимир Соловьев в ответ на замечание украинского президента Владимира Зеленского на счет боязни запачкать туфли "Brioni", сделал селфи на фоне магазина этого бренда.

Рупор Кремля выложил соответствующее фото в своем Telegram-канале. Спустя практически неделю после встречи лидеров Нормандской четверки, во время которой и произошла перепалка между Соловьевым и Зеленским, пропагандист продолжает реагировать на замечание украинского президента.

"Говорят, в другой обуви к Зеленскому не пускают", – написал он.

Владимир Соловьев сделал селфи на фоне магазина "Brioni"

В ответ на это российский журналист Олег Лурье сыронизировал и написал в своем Telegram-канале, что якобы журналистов НТВ не пустили в Украину потому что у них не было "Brioni".

"Теперь понятно почему журналистов НТВ не пустили на Украину. Все просто: у них не было Brioni", – написал Лурье.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ярко потроллил топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева, отметив, что тот "не испачкает туфли "Бриони", если для объективности посетит Украину.

Как писал OBOZREVATEL, вслед за позорным выдворением из киевского аэропорта российского журналиста "НТВ" Сергея Савина, который не смог подтвердить цель своего визита, украинские пограничники не пустили в страну еще одного пропагандиста Кремля.

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