В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Донецкой области зафиксировали первый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.
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Об этом в Facebook написал руководитель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко. Трагический случай произошел в Дружковке, умер 84-летний мужчина, у которого COVID-19 был подтвержден лабораторно.
Сейчас выявляют лиц, контактировавших с заражённым. Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким покойного.
Иллюстративное фото
dtp.kiev.ua
Отметим, что по состоянию на 9 утра 6 апреля в Донецкой области было известно о 9 случаях заболевания COVID-19, один из них летальный.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области умер 57-летний священник Олег Винников, у которого первым в регионе диагностировали COVID-19.
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