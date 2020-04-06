В Донецкой области зафиксировали первую смерть от коронавируса

В Донецкой области зафиксировали первый летальный случай от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19.

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Об этом в Facebook написал руководитель Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко. Трагический случай произошел в Дружковке, умер 84-летний мужчина, у которого COVID-19 был подтвержден лабораторно.

Сейчас выявляют лиц, контактировавших с заражённым. Глава ОГА выразил соболезнования родным и близким покойного.

Иллюстративное фото dtp.kiev.ua

Отметим, что по состоянию на 9 утра 6 апреля в Донецкой области было известно о 9 случаях заболевания COVID-19, один из них летальный.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области умер 57-летний священник Олег Винников, у которого первым в регионе диагностировали COVID-19.

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