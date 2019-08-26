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В "ДНР" устроили мощный взрыв в жилом доме: есть раненые

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В оккупированной Горловке (Донецкая область) прогремел мощный взрыв возле подъезда одного из жилых домов.

В результате инцидента пострадали 4 человека, которые получили тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает так называемое "Министерство внутренних дел ДНР".

Выяснилось, что 45-летний местный житель взорвал гранату.

В "ДНР" устроили мощный взрыв в жилом доме

В "ДНР" устроили мощный взрыв в жилом доме

viti.edu.ua

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Информацию о состоянии пострадавших в "ДНР" не разглашают.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы опозорились нелепым фейком о пенсионерах в "ДНР". Соответствующую пропагандистскую новость распространили информационные ресурсы, поддерживающие оккупантов.

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