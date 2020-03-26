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26 марта • обновлено в 13:52
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В Черновцах выписали из больницы 5 пациентов с подозрением на коронавирус: тесты не подтвердились

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С Черновицкой областной больницы выписали 5 пациентов, которые ранее были госпитализированы с подозрением на коронавирус.

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Об этом сообщили на странице в Facebook Черновицкой ОГА. В сообщении сказано, что сделанные им повторные тесты показали отрицательный результат.

Кроме того, в ОГА отметили, что у трех пациентов, которых ранее госпитализировали с COVID-19 есть пневмония, но ухудшений не зафиксировано. Лихорадка есть лишь у одного из этих больных. Все они находятся под круглосуточным наблюдением врачей.

Коронавирус. Иллюстрация

Коронавирус. Иллюстрация

Все дети, госпитализированные в областную детскую клиническую больницу, чувствуют себя хорошо, температура в пределах нормы. У них болезнь протекает в легкой форме.

В ОГА подчеркнули, что все пациенты с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него обеспечены лекарствами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по состоянию на 26 марта в Украине официально были подтверждены 156 случаев COVID-19. Выздоровел пока только один человек.

  • Из-за опасной инфекции в стране умерли уже пять человек: в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

  • В целом в мире коронавирусом заразились почти 472 тысячи человек, умерли почти 21 300, а выздороветь удалось 114 тысячам.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Черновцы
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